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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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台南新增5本土 都曾到過花蓮奧斯卡餐廳

2022/4/8 16:17（4/8 18:28 更新）
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台南市長黃偉哲（右）與衛生局長許以霖（左）8日出席COVID-19線上防疫記者會，說明新增5名本土病例相關資訊及外縣市個案在台南活動足跡。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月8日
台南市長黃偉哲（右）與衛生局長許以霖（左）8日出席COVID-19線上防疫記者會，說明新增5名本土病例相關資訊及外縣市個案在台南活動足跡。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月8日
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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市今天新增5名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，都曾到過花蓮奧斯卡餐廳，其中2人是高科技廠員工，台南市長黃偉哲呼籲市民減少跨縣市移動，並鼓勵企業自主快篩。

台南市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會，由黃偉哲與衛生局長許以霖說明今天新增5名本土病例相關資訊及外縣市個案在台南活動足跡。

許以霖表示，今天新增5名分別為永康區未滿5歲男性個案25976、30多歲女性個案25977、40多歲男性個案26151、歸仁區20多歲男性個案26152、30多歲男性個案26153。

他說，案25976、25977、26151為一家人，4月3日一同前往花蓮旅遊，當天晚間9時於花蓮奧斯卡美式餐廳用餐，分別於5日、6日出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀確診，Ct值分別為12.3、21.2、15.2，台南市共匡列3名相關接觸者，其中1人為一同前往花蓮旅遊親友。

許以霖指出，歸仁區個案26152、26153兩人4月2日至5日前往花蓮旅遊，3日晚間9時於花蓮奧斯卡餐廳內用，案26152於6日出現症狀，因公司快篩陽性，安排至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值13.14；案26153於7日開始發燒，至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值15.4，兩人相關共匡列5名親友居家隔離、117名職場接觸者自我健康監測。

他說，市府今天並公布4名外縣市個案曾於台南市活動相關足跡，市民與個案足跡重疊或相關，可持身分證至各區衛生所領取家用快篩並配合於24小時內回覆篩檢結果。

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黃偉哲表示，台南市近日公布的本土病例大多數是去外地旅遊時感染，有人是參加活動時玩得太高興，一時忘情把口罩拿下來，也有人可能是在飲宴時大聲喧嘩，還有兩歲幼兒被感染，其實台南好山好水，有很多地方可以玩，希望市民最近儘量減少跨縣市移動，同時要注意做好防疫措施。

他說，台南今天新個案中有2名高科技廠員工，昨天也有2名，市府也鼓勵所有企業進行自主員工快篩，可及時阻斷傳染鏈，也要加強職場防疫指引，避免疫情一發不可收拾。（編輯：屈享平）1110408

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