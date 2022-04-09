若總統蔡英文採檢陽性 接觸者的接觸者才匡列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、吳欣紜台北9日電）國內COVID-19疫情延燒，總統蔡英文因被匡列居家隔離，曾接觸總統官員暫毋須匡列，指揮中心重申，假設蔡總統居隔期間採檢陽性，才會啟動匡列此案「接觸者的接觸者」。

蔡總統4日與家人餐敘，其中1人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），總統快篩與PCR檢測都是陰性，與總統密切工作者採檢皆陰性，經指揮中心審慎評估，與總統開會官員，也就是此案「接觸者的接觸者」風險低，可解除自我健康監測，卻遭外界質疑官員風險追蹤管理機制不同。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午疫情記者會中再次強調，若要舉例沒有自主健康監測的「確診者的接觸者」大概可以舉上百萬個例子。自我健康監測時機，第1個情形是在有適當防護之下與確診者接觸，經疫調人員研判接觸時間不長，不足以染疫，但無法排除隱患。

第2種情形是針對確診者的「接觸者的接觸者」，當確診者接觸者採檢結果尚未出爐之前，「接觸者的接觸者」有高度染疫風險，衛生單位就會要求「接觸者的接觸者」，進行自我健康監測。

陳時中說，包含他在內的曾接觸總統官員，因為都有適當防護，所以屬於「接觸者的接觸者」，適用第2種自我健康監測條件，所以當確診者的接觸者採檢陰性，研判「接觸者的接觸者」遭傳染風險降低，就可以解除自我健康監測管制。

陳時中坦言，確實不敢保證蔡總統在居家隔離期間沒有確診可能性，當這段期間被驗出陽性，才可能需要重新疫調，原本被歸類為「接觸者的接觸者」，才可能需要進一步討論接觸防護措施、接觸時間長短，決定匡列為隔離、自我健康管理，或自主健康監測。

國內COVID-19本土疫情延燒，歌手張惠妹（阿妹）萬人演唱會中發現有確診者，阿妹男友Sam近日在社群網站貼出2支快篩試劑的照片，皆為陰性，但有醫師發現試劑是「抗體快篩」，而非國內核准使用的「抗原快篩」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，COVID-19檢測試劑分為核酸檢測、抗原檢測及抗體檢測。核酸檢測是偵測體內病毒核酸片段，用於疑似感染篩檢及確診，使用時機是早期篩檢或確診；抗原檢測偵測體內病毒抗原，可迅速找出疑似陽性個案，阻斷感染源，使用時機是大量快速的初步篩檢。

至於抗體檢測，羅一鈞說，抗體檢測是偵測體內病毒抗體，用途是了解是否過去曾感染，但打疫苗後也會檢測陽性，供疫情調查使用，台灣目前核准抗體檢測類的COVID-19篩檢試劑皆為專供專業人士使用，民眾自行使用的安全、有效性皆未被驗證。即便有管道取得，也不建議民眾自行使用。（編輯：方沛清）1110409