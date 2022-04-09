業者不實申報廢紙餐具回收費 環保署將擴大查核

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）廢紙餐具近年因外送平台興起等回收數量大增，但卻出現業者不實申報、或有生產容器卻未申報回收處理費等現象，環保署今天說，將擴大查核作業、提高查核頻率抓出短漏。

近年廢紙餐具回收量因外送平台興起及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情致外帶餐飲增加等大幅攀升，但環保署卻發現有列管應申報回收處理費的業者不實申報，以及非列管業者生產或代工卻未申報回收處理費。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌今天告訴中央社記者，目前應申報回收處理費的項目包含物品跟容器共33項67種，其中以廢紙餐具回收費短漏狀況最明顯，主要原因為生產技術門檻低等原因，因此今年將擴大查核作業，並結合檢調單位、稅捐機關進一步查調追繳。

根據環保署資訊，環保署從民國108年至110年全面查核128家紙餐具已登記責任業者，共查核到短漏新台幣7331萬元，短報重量1萬3581公噸。

王嶽斌表示，因應業者未申報狀況，目前也正思考要實施紙餐具本體標示責任業者專屬QR-code標誌，促使未登業者辦理登記等，也鼓勵紙餐具業者內部員工勇於當吹哨者，只要提供逃漏應繳費用相關直接具體證據，經查明屬實，最高可獲實收補繳金額50%的檢舉獎金。

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王嶽斌也強調，今年將針對紙餐具製造（進口）業者加強查核，呼籲業者勿心存僥倖，可在環保署稽查前，主動辦理登記及補申報繳費，已登記業者也應主動檢視修正短漏申報及補繳。

王嶽斌說，若一旦被查獲違法短漏，除了追繳應補繳費用外，也可加重處罰，對於違法情節重大業者，不排除移請檢調機關立案就涉違反廢清法第48條，申報不實立案偵辦。（編輯：方沛清）1110409