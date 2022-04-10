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北藝大2學生確診 11日至20日改採遠距教學

2022/4/10 19:02
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（中央社記者許秩維台北10日電）台北藝術大學今天表示，校內有2名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），校園各教室場館已展開清消工作，自4月11日至20日，所有課程改採遠距教學。

台北藝術大學今天於學校官網公告，校方於4月10日接獲通知，有2名學生染疫，相關疫調及接觸史正在處理中，校園各教室場館也展開清潔消毒工作。

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為顧及師生健康，北藝大指出，自4月11日至20日，所有課程立即改採取遠距教學，請全體教職員生保持高度戒備狀況，隨時視中央流行疫情指揮中心防疫指引與教育部疫情公告，滾動式調整上課、上班及校園活動方式。

北藝大也提醒全校教職員工生要減少人與人間的接觸，出門應全程配戴口罩、勤洗手，隨時注意是否出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀；如出現疑似症狀，應確實配戴醫用口罩，盡快至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：卞金峰）1110410

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