國旅券使用率56% 交長拍板4月底不延長

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（中央社記者余曉涵台北11日電）交通部長王國材今天表示，國旅券截至4月7日使用率為56%，目前規劃4月底將會如期結束，剩餘款項將給旅行社組團做特色旅遊，希望繼續維持觀光熱度。

立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材就「疫情下觀光旅遊發展防疫作為及國旅券後續規劃情形」進行專題報告，並備質詢。

會前交通部長王國材接受媒體聯訪表示，目前國旅券的使用率為56%，已經決定國旅券使用到4月底就會結束，剩餘款項將給特色旅遊，也就是旅行社組團部分，主要考量是剩餘款項的錢不多，加上旅行社是龍頭，可以帶動食宿遊購行，希望從龍頭做團體旅遊補貼，繼續維持觀光熱度。

觀光局指出，截至4月7日國旅券共領取238萬6044張，已使用134萬4035張，金額共新台幣13億4403萬5000元。

觀光局說，目前已帶動至少268.6萬人出遊，以每人每次平均國旅支出2433元推估，已帶動旅遊及周邊產值達65.4億元。

由於近期本土疫情升溫，王國材表示，不論是觀光業還是遊樂區業等都有防疫指引，希望業者都能夠按照指引來進行，目前他個人認為，只要做好防疫就可以觀光，這部分目前平常是按照2級標準，假日用3級標準執行。

另外，防疫旅館量能部分，王國材說，防疫旅館目前約3萬間，還有50%的空房，現在返國者可以在家隔離，防疫旅館的需求沒有這麼大，若有需要的話，觀光局也有應變，隨時可以跟地方政府討論增加。（編輯：張銘坤）1110411