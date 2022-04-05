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振興五倍券3/300

農遊券6日加抽7萬張 5日以前用掉即可再抽

2022/4/5 11:49（4/5 12:00 更新）
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農遊券6日將加抽7萬張。圖為民眾到市場挑選水果。（中央社檔案照片）
農遊券6日將加抽7萬張。圖為民眾到市場挑選水果。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北5日電）農委會今天表示，還有10萬名農遊券中獎者尚未領券使用，為鼓勵中獎者使用、刺激消費，明天將舉行加抽7萬張農遊券活動，中獎者只要在今天以前領券用罄，即可再次抽獎。

農委會水土保持局指出，為了振興農業，迄今累計抽出146萬張面額新台幣888元的農遊券，使用期限為4月底；但截至昨天（4日），已領券約135萬張，還有10萬8600多張未領取。

水保局統計，已領券約135萬張之中，包含全額用罄的101萬張、使用部分金額11萬張，以及全額未用23萬張。

水保局說明，明天上午將舉行的農遊券加抽活動，參加資格有2種，包含到活動場域花錢消費滿千元者，以及上述中獎者，只要在5日以前領券，並把券用掉即可；目前暫定抽出7萬張，確定張數明天活動現場公布。

水保局表示，曾經抽中農遊券並用掉的人，是明天加抽活動具資格者的大宗，希望藉此鼓勵中獎者趕快領券，用掉手中的農遊券，活絡農產銷售。（編輯：張雅淨）1110405

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