農遊券加碼抽出7萬張 效期到5月底

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農遊券使用效期至4月底，為鼓勵中獎者領券、使用，刺激農產消費；農委會4月6日舉辦農遊券加抽活動，再抽出7萬張，效期到5月底。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）面額新台幣888元農遊券使用效期至4月底，為鼓勵中獎者領券、使用，刺激農產消費；農委會今天舉辦農遊券加抽活動，再抽出7萬張，效期到5月底，傍晚5時將在農遊券官網公布。

農委會水保局指出，以手機號碼隨機抽出的7萬張農遊券，相關結果也會用農遊券APP推播。加抽活動參加資格有2種，包含未曾抽中農遊券者，到活動場域花錢消費滿千元者，以及持農遊券於合作店家消費，只要在5日以前領券，並把券用掉即可抽獎。

因此，這次可抽獎人數為88萬2787人，從中抽出7萬張面額888元農遊券的中獎者，中籤率7.9%。

水保局統計，為振興農業，之前累計抽出146萬張農遊券，使用期限為4月底；截至4日，已領的約135萬張，還有10萬8600多張還沒領，所以舉辦加抽活動鼓勵領券、使用。

水保局補充，截至4日，已領券約135萬張中，包含全額用罄101萬張，但部分人持有2張農遊券；統計有88萬2787人，可參加今天的加抽活動；另外使用部分金額11萬張，以及全額未用23萬張。（編輯：陳政偉）1110406