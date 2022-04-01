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振興五倍券
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振興五倍券3/300

五倍券4/30到期 經濟部籲民眾盡快領用

2022/4/1 17:43
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（中央社記者梁珮綺台北1日電）經濟部今天表示，截至下午3時止，已逾2340萬人領用振興五倍券，占符合資格人數的98.65%，不過，五倍券使用期限至4月30日，提醒還沒領用的民眾盡快領用，紙本券可到郵局領取，也可採數位綁定。

去年5月本土疫情升溫，全台疫情警戒一度提升至三級，重創餐飲、觀光等產業，為提振疲軟不已的內需經濟，政院去年推出五倍券，分為紙本券與數位綁定2種形式，使用期限為110年10月8日至今年4月30日。

經濟部中小企業處表示，全台有2372萬人符合領取資格，截至下午3時止，已有2340萬1919人領用，占符合資格人數的98.65%，其中，選擇紙本券的民眾有1918萬1825人，數位綁定則有422萬94人。

不過，由於使用期限剩下一個月，中小企業處提醒民眾盡快領用，紙本券可到郵局領取，也可選擇數位綁定，而國內許多夜市、餐廳、百貨商場、飯店業者紛紛推出晚鳥優惠，爭取五倍券最後商機。

另外，中小企業處也表示，4月新生兒的父母若具備領取五倍券資格，可到郵局領取五倍券或等值郵政禮券，而選擇郵政禮券者，最晚要在5月31日前到郵局領取。（編輯：楊凱翔）1110401

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