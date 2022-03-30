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客委會刺激客庄券2.0使用 加碼抽獎增合作店家

2022/3/30 18:17
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（中央社記者張雄風台北30日電）客委會今天表示，為提升客庄券2.0使用熱度，將於明天辦理首波加碼抽獎活動，並同時公布第2波加碼獎項；也將宣布有條件開放70個客家文化重點發展區連鎖性店家成為合作店家。

客家委員會配合行政院疫後振興計畫，推出「客庄券2.0專案」，發放每張面額500元、逾40萬份數位客庄券，去年11月15日正式啟用，民眾於「客庄券2.0」指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止，使用期限至今年4月30日止。

然而，根據客委會日前於立法院內政委員會進行業務報告內容，「客庄券2.0專案」發放逾40萬份客庄券，民眾領券率達9成，截至2月止，使用率約5成。

為提升用券熱度，客委會將於明天下午辦理首波抽獎活動記者會，預計現場將抽出包含iPad等416個獎項，並將宣布第2波抽獎加碼獎項。

此外，客委會表示，為協助客庄優質店家商品上架大型通路，特別有條件開放全國70個客家文化重點發展區的連鎖性店家加入客庄券合作店家，也將於明天活動中說明。

客庄券原訂合作店家以全國11個縣市70個客家文化重點發展區，合法登記、具稅籍餐廳、民宿及社區零售商店，或合法旅宿登記者等在地店家（不限業別）為主，不包括百貨公司、量販店、八大行業及全國性連鎖商店等。（編輯：陳政偉）1110330

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