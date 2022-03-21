國旅券4月底到期 宜花東住宿選項最多

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（中央社記者余曉涵台北21日電）國旅券使用期限到4月底，國內訂房網站表示，根據統計，目前可用國旅券訂房的旅宿，數量最多的前3區域分別為宜花東、中嘉南、北北基。

國旅券使用期限到4月底，為了搶國旅券晚鳥商機，國內訂房網站AsiaYO發出新聞稿說，推出專屬國旅券的訂房介面，整理最完整國旅券懶人包。

AsiaYO說，由於旅遊業代收代付的特性，只要在國旅券使用期限的4月30日前，在平台消費訂房，可以預定4月30日後的旅宿，依照各飯店的房況檔期，目前最多可以預訂9個月之後的房型，等同於自動延長了旅遊規劃的期限。

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AsiaYO指出，根據AsiaYo平台資料，目前可用國旅券訂房的旅宿，數量最多的前3區域分別為宜花東、中嘉南、北北基，也代表旅客在這3個旅遊區域中能夠有最多的選擇，其中宜花東區域目前平台上可配合國旅券使用的旅宿超過千間。

AsiaYO表示，統計資料也顯示，過去國旅券使用的高峰分別落在12月跨年假期及2月份春節連假，由此可觀察連續假期能有效提升國旅券使用率，接下來4月初的清明連假有望能再度衝高國旅券使用率。（編輯：管中維）1110321