更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎
娛樂

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了
國際

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國旅券4月底到期 宜花東住宿選項最多

2022/3/21 16:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北21日電）國旅券使用期限到4月底，國內訂房網站表示，根據統計，目前可用國旅券訂房的旅宿，數量最多的前3區域分別為宜花東、中嘉南、北北基。

國旅券使用期限到4月底，為了搶國旅券晚鳥商機，國內訂房網站AsiaYO發出新聞稿說，推出專屬國旅券的訂房介面，整理最完整國旅券懶人包。

AsiaYO說，由於旅遊業代收代付的特性，只要在國旅券使用期限的4月30日前，在平台消費訂房，可以預定4月30日後的旅宿，依照各飯店的房況檔期，目前最多可以預訂9個月之後的房型，等同於自動延長了旅遊規劃的期限。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

AsiaYO指出，根據AsiaYo平台資料，目前可用國旅券訂房的旅宿，數量最多的前3區域分別為宜花東、中嘉南、北北基，也代表旅客在這3個旅遊區域中能夠有最多的選擇，其中宜花東區域目前平台上可配合國旅券使用的旅宿超過千間。

AsiaYO表示，統計資料也顯示，過去國旅券使用的高峰分別落在12月跨年假期及2月份春節連假，由此可觀察連續假期能有效提升國旅券使用率，接下來4月初的清明連假有望能再度衝高國旅券使用率。（編輯：管中維）1110321

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族