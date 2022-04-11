林地補償有異議 台南綠能產業園區環評再審

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（中央社記者張雄風台北11日電）台南市綠能產業園區今天進行環評初審，然而包含民眾、農委會、環保署及環評委員都對現地已有約60公頃、3萬棵樹的林地補償方式有異議，本案最後建議補充修正後再審。

行政院環境保護署今天召開「台南市綠能產業園區環境影響說明書」專案小組初審會議。開發單位台南市政府表示，本園區鄰近台南高鐵站、鄰接台86線快速公路及國道1號，優先以公有地及台糖土地為主。

台南市政府表示，園區預估可增加就業人口約6000人、吸引約新台幣110億元投資額，每年可帶來約220億元產值；園區可加速綠能產業發展，結合鄰近科學城，提供量產基地以推動綠能產業新發展，並促進台南產業創新發展與升級。

當地居民出席會議時表示，產業園區位於淹水潛勢區，開發是要填土墊高地勢，但完全無法自然排水，還需要用抽水機；原本鄰近港尾溝溪是天然的滯洪池，開發後會完全失去作用。

環保署毒物及化學物質局表示，報告中提到引進無煙囪產業，但不是叫綠能產業就沒有污染，而是要科學證據；毒化物不單只有產品，而是在製造、生產的過程中都可能使用，開發單位完全沒有估算用量；且廠商進駐後如何管理、主責單位為何完全沒回答，若有毒化災害，園區如何進行緊急應變措施，報告中也未提到。

農委會提到，開發範圍涉及特定有機農業區，但根據報告有約51%周遭民眾不知道要開發；另外農委會後來也接獲多起民眾陳情，要求開發單位增加溝通，並評估開發對農地、環境的影響，加強減輕對策。

農委會指出，現地林相完整，開發對當地景觀、生態造成一定影響，也是當地民眾關心課題，已接獲多起陳情，應多作說明，且該區是草鴞潛在棲息環境，應加強保育措施；環保署也建議以空氣品質改善為由，能保留林地。

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環評委員認為，園區主打綠能，但與實際作為有點相牴觸，現地有約60公頃的林地，開發規劃只有約13公頃的條狀綠帶，消失約45公頃的林地；條狀綠帶對當地原來的野生動物很難作為棲地，應該保留更多綠地，且應是塊狀、大面積，而不是零散條狀的綠帶。

環委最後建議補充修正後再審，要求重新計算溫室氣體抵換量，另以生態系統服務評估方式重新計算本案人造林服務價值；並提到若下次再審未能有良好的改善，不排除會提報大會，評估本案進入較嚴格的第二階段環境影響評估。（編輯：張雅淨）1110411