推升產業解決蛋荒 禽流感疫苗使用與否受關注

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）天冷及禽流感導致缺蛋，農委會今天邀產學界共議強化蛋雞業升級措施。農委會說，歐美禽流感嚴峻，世界動物衛生組織（OIE）5月首度討論疫苗議題，待與會後再議是否使用疫苗。

去年入冬氣溫下降，全國產蛋規模下降，供需出現缺口，農委會除補貼蛋農讓業者穩定生產，也調度加工業庫存蛋供應市場需求，之後再進口補回等對策因應。

但是農委會統計，全國在養蛋雞4382萬隻，在產蛋雞3158萬隻，產業界、學界認為還會缺蛋，與育成率偏低、傳統籠飼沒能抵抗外界氣候變化等因素有關，因而天冷時引發產蛋率下降，而消費量近年劇增也有關。

為徹底解決產業根本問題，農委會邀請產、學界召開「雞蛋產業轉型升級座談會」。學者建議，長年推動不成的升級生物安全設施還是要持續推行，也要宣導蛋農強化防疫觀念與作為，並改善經營效率、與飼料廠合作執行精準營養。動保團體則呼籲持續推動友善飼養。

但是相關措施的革新，需要統進統出，如果繼續老、中、青雞隻混養，難以推行。農委會副主委黃金城呼籲蛋雞業者把握政府要編列預算推動計畫，應配合革新。有學者說，國內前、中、後段班落差很大，革新者仍是少數，但是若持續不改革，以後會被市場淘汰。

產業界則認為，要馬上改革很難，希望建立預警機制，以利及早因應缺蛋。

農委會主委陳吉仲說，擬參考養豬產業半年做一次普查，一年做兩次普查，將資料納入產銷資訊運用，讓資訊更透明化。

會中並討論，面對禽流感疫情要持續採用清零政策還是與之共存，若是後者，將觸及使用禽流感疫苗。黃金城說，歐美今年冬季禽流感疫情嚴峻，OIE下個月將在歐洲開會，討論疫苗開發議題，這是過去沒有過的，農委會將派員與會，會後再邀請專家共議。

他也說，雖然不希望看到老、中、青混養，但是國內產業界會將被感染過沒死的雞隻留下來，因為感染過的致死率沒那麼高，有其優勢，所以沒有統進統出；但若要用疫苗面對嚴峻化的禽流感疫情，也要克服清零、共存的兩極化思維；且只能用在蛋雞上，其他白肉雞、土雞、鴨、鵝不能使用，並要由家畜衛生試驗所生產，不能委外。

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陳吉仲表示，關於清零或共存的議題，屆時討論還要考量是否做外銷，若使用疫苗，就不能外銷。

會議討論面向包含計畫核心要導入自動化生產設備、推動密閉水簾禽舍並強化恆溫環境、建立良好標準生產模式、統進統出批次生產，甚至結合淨零排放政策，推動禽舍屋頂加設太陽光電板，提升雞糞循環再利用等，以及建置冷鏈，推動契約制等。陳吉仲說，今年會向行政院提報中長期計畫，預算超過新台幣10億元。（編輯：管中維）1110411