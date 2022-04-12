高雄13、14日停水近19萬戶 影響區域報你知

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台水公告，13日上午9時起旗山、杉林區多里停水12小時。（圖取自台水網頁water.gov.tw）

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）台灣自來水公司辦理電力設備定期檢驗，13日上午9時起旗山、杉林區多里停水12小時；14日上午9時起鳳山、大寮、林園、小港區多里也將停水15小時。2天總計停水近19萬戶。

台灣自來水公司提醒民眾，提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

台水公告表示，為辦理高低壓電力設備定期檢測，旗山區大林里、中正里、圓富里、永和里、瑞吉里、竹峰里、湄洲里、太平里、大德里、三協里（旗南一路、三桃巷部分）、東平里、東昌里、廣福里；杉林區大愛里、月眉里、月美里將於13日上午9時起停水至晚間9時，停水戶數約1萬2967戶。

此外，14日為進行高低壓設備檢驗，鳳山近全區、林園近全區、小港過半區域、及大寮區、苓雅區部分里也將上午9時起停水至午夜12時，影響戶數為17萬5107戶。

另鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北，則水壓降低約2萬6365戶。（編輯：孫承武）1110412

台水公告，高雄鳳山、大寮、林園、小港、苓雅5個區將於14日上午9時至晚間12時停水。（圖取自台水網頁water.gov.tw）

（中央社製圖）

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