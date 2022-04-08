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百年大旱引發缺水危機 再生水利用成趨勢

2022/4/8 18:17
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（中央社記者梁珮綺台北8日電）百年大旱引發缺水危機，水資源再利用成為趨勢，經濟部加工出口區管理處今天表示，未來若有大面積的新園區開發，將雙管齊下，除了評估在園區設再生水廠，也會鼓勵用水大戶設置污水再利用設施。

經濟部加工處從2010年起就在楠梓園區建置全國首座再生水模型廠進行驗證，並促成日月光建置全台最大中水回收廠，自2016年營運至今，累積再生水產量達2488萬噸，相當於省下9442座標準游泳池的水量。

加工處副處長劉繼傳告訴中央社記者，中水就是集中在回收廠內的污水，再生水模型廠建置時，使用逆滲透的處理膜做污水處理跟吸附，規模較小，後來促成日月光複製相關技術，建置全台最大中水回收廠。

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數據顯示，日月光中水回收廠整體回升率為70%，每天最大產水量可達2.1萬噸，這些水可直接在製程中使用，換算下來，每滴水可重複使用3.12次。

除了日月光，劉繼傳表示，未來若有大面積的新園區要開發，將雙管齊下，除了評估在園區設再生水廠，也會鼓勵用水大戶設置污水再利用設施，尤其「再生水資源發展條例」修正草案明訂新開發案需使用一定比率的再生水，循環再利用將是趨勢。（編輯：蘇志宗）1110408

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