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配合牛埔橋改建 台中市19日停水影響7.8萬戶

2022/4/12 10:47（4/12 11:04 更新）
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台水公告，從19日上午9時起，包括北屯區、西屯區、沙鹿區、龍井區等部分里別，停水23小時。（圖取自台水網頁water.gov.tw）
台水公告，從19日上午9時起，包括北屯區、西屯區、沙鹿區、龍井區等部分里別，停水23小時。（圖取自台水網頁water.gov.tw）
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）配合台中市牛埔橋改建辦理管線遷移，台水公司四區處今天公告，從19日上午9時起停水23小時，影響範圍包括北屯區、西屯區、沙鹿區、龍井區等部分里別共7.8萬戶。

台灣自來水公司第四區管理處發布公告指出，由於牛埔橋改建工程正在進行，配合辦理管線遷移工程，水公司將於19日上午9時起停水，停水範圍包括北屯區、西屯區、沙鹿區、龍井區等部分里別。

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四區處表示，停水時間從19日上午9時起至20日上午8時止，停水（含減壓）計23小時，停水用戶數2萬9220戶、水壓降低用戶數4萬9739戶，合計影響戶數7萬8959戶，請用戶儲水備用。

四區處指出，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高的地區，因水壓需一段時間才可恢復正常，恢復供水時間會較延遲。（編輯：黃世雅）1110412

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