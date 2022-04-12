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桃園市將推學校快篩 盼找出校園潛在黑數

2022/4/12 13:05（4/12 13:51 更新）
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桃園市長鄭文燦（中）12日表示，目前衛生局正在準備約20萬劑的學校快篩計畫，各校可自願參加，藉此找出潛在黑數，未來停課跟停工的標準會按照風險高低來劃分，一方面精準的防疫，另外也能提高防疫韌性。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月12日
桃園市長鄭文燦（中）12日表示，目前衛生局正在準備約20萬劑的學校快篩計畫，各校可自願參加，藉此找出潛在黑數，未來停課跟停工的標準會按照風險高低來劃分，一方面精準的防疫，另外也能提高防疫韌性。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月12日
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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）隨著本土疫情延燒，大規模停課將影響學童受教權，指揮中心已與教育部討論研擬新版停課標準，桃園市長鄭文燦今天表示，將推出自願參加的學校快篩計畫，藉此找出校園潛在黑數。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，根據教育部統計，截至10日全國累計有223所校園採全校或部分班級停課，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中上午表示，新版停課標準相關細節將由教育部公布，基本概念將改為著重以班為單位，大規模班級停課全校才會停課，盡量不影響正常教學。

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鄭文燦上午出席桃園數位隊成軍暨國際論壇，他在會後接受媒體聯訪表示，目前真的很多學校停課，低風險甚至經過篩檢後無風險班級，確實不需停課10天，他認為可預防性停課1到3天，讓學校可以用最低的成本提高防疫韌性，相信教育部會有周延的考慮。

鄭文燦說，市府也計劃推出學校快篩希望讓家長放心，目前衛生局正在準備約20萬劑的學校快篩計畫，各校可自願參加，藉此找出潛在黑數，未來停課跟停工的標準會按照風險高低來劃分，一方面精準的防疫，另外也能提高防疫韌性，經過一定的程序來完成了解哪些是可回到日常生活。（編輯：張銘坤）1110412

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