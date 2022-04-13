林宥嘉、鳳小岳分享育兒經 籲「不閉打小孩」

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家扶基金會在4月兒童月邀請名人分享自身育兒經驗，包括已有育兒經驗者、年資較資深的家長學長、親職教養專家或正為新手父母的名人等，圖為歌手林宥嘉。（家扶基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年4月13日

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）根據家扶基金會調查，學齡前幼兒家長遇到的育兒困難，以無法控制自己的情緒最為多數，家扶邀請名人擔任兒保值日生分享育兒經，提倡「不閉打小孩」5步驟，助家長緩解情緒。

學齡前幼兒家長育兒路辛苦，家扶調查，許多父母遇到的前5大困難，包含無法控制自己的情緒50.4%、不瞭解孩子的情緒44.7%、與家人的教養觀念衝突42.1%、配偶（伴侶）照顧分工不均34.2%、無法安撫孩子的情緒33.7%。

若對照家扶基金會兒童保護實務統計，施虐者因素以「教養問題」50.31%、「情緒行為問題」35.64%等2項占比最高。

家扶基金會今天發布新聞稿指出，為傳遞「挺父母、陪孩子、扶起整個家」的精神，今年特別於家扶臉書規劃「兒保值日生」單元，針對所蒐集到0至6歲孩子的父母育兒實況困擾，在4月兒童月邀請名人分享自身經驗，包括已有育兒經驗者、年資較資深的家長學長、親職教養專家或正為新手父母的名人等。

其中，響應的名人包括兒保代言人林宥嘉、鳳小岳、蔡昌憲及李亮瑾等明星親自解答家長育兒煩惱，並分享照顧時情緒的降溫祕方。

針對家長育兒首要困擾「無法控制自己的情緒」，像是如果常被孩子反覆放同樣的歌曲洗腦無法控制脾氣時，林宥嘉的私房祕方是會即興亂唱歌，直接挑一個旋律，然後把小朋友的名子唱進去、跟小朋友逗，以轉移孩子注意力的方式更促進親子互動。

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至於脾氣火山爆發時該如何快速降溫，鳳小岳分享自己的消氣呼吸法「就先從呼吸開始，把氣給吐掉、不要用嘆的、吸然後吐，反覆幾次能幫助消氣」。

家扶基金會也提倡，快樂親子5步驟「不閉打小孩」，包含「不」要生氣-深呼吸10下、「閉」上眼睛-靜心10分鐘、「打」給家扶-專線求助0800-07-8585，「小」孩抱抱-擁抱孩子10秒鐘，「孩」要大笑-與孩子大笑10聲，提供家長立即降火心法，可熟記善用。（編輯：陳政偉）1110413