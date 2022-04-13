大學爭取「第3學期」 技專生卻卡實習、打工

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（中央社記者陳至中台北13日電）台大、台師大等校研擬縮短學期週數，爭取比照海外學校設置「第3學期」，但私立科大協進會理事長葛自祥表示，技專學生須實習、打工，較難在暑假安排另一個學期。

台灣大學、台灣師範大學等校，近年開始嘗試縮短學期週數，並研議增設「第3學期」，銜接海外學校的學期制度，讓學習更有彈性。教育部今天召集大學代表開會，決議將在不影響辦學品質及師生權益下，擬定相關實施規範，並以試點方式逐步推動。

私立科技大學校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥今晚接受中央社電訪表示，協進會曾調查轄下學校，發現多數不贊成「第3學期」等學期調整，主因來自技專與普大（普通大學）的環境差異。

葛自祥指出，技專學生多需在大三、大四的暑假安排校外實習，且往往會延伸進學期間，這樣才能拉長實習時間，進而更熟悉業界，也有助於畢業後的求職就業。如果暑假要變成「第3學期」，將逼著現有系統調整。

葛自祥說，即便是大一、大二，技專學生的家庭背景多不比普大，高比例需趁暑假打工賺取學費、生活費。或是學期間就要打工，暑假課較少，才有辦法從事課外活動、競賽、海外交流。

葛自祥也提到，許多技專教師要趁暑假到產業界蹲點、深耕，補強實務經驗，或是到海外參與研討會。學校也往往會趁暑假進行硬體建設和維修，如果硬要把2學期變成3學期，現在學界熟悉的運作方式，都會面臨很大的挑戰。

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葛自祥表示，教育部今天會議的結論是不強迫、讓各校自主，這是協進會可以接受的結果，畢竟「技專和普大想的不一樣」，讓各校依照自身特性規劃彈性制度，對師生更為有利。

成功大學教務長王育民今天稍早接受中央社電訪談到，教育部擔心「第3學期」會涉及學費收取、教師聘約等議題，而在現行法規劃，各校已可提出彈性作法，送教育部備查後實施。成大考慮進行全校性調查，看是否要正式縮短學期時間。（編輯：張芷瑄）1110413