二技技優入學受理報名資格審查 不採計統測成績

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（中央社記者許秩維台北14日電）111學年度科技校院二年制技優入學招生於4月14日上午10時至18日下午5時受理報名資格審查，技優入學不採計統測成績，通過資格審查者，才可報名並繳交報名費。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，二技技優入學不採計二技統一入學測驗成績，凡科技大學（含專科、一般大學、技術學院附設專科部及二專專科進修學校畢業生）或具同等學力考生，只要符合簡章規定技藝技能競賽優勝名次及技術士職種（類）者均可報考。

技優入學管道包含技優保送和技優甄審，111學年度二技技優保送有2校、2系組或學程參與招生，提供4個名額；二技技優甄審有28校、112個系組或學程參與招生，提供539個名額。

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技專校院招生委員會聯合會表示，二技技優入學採個別報名辦理，考生須先上網登錄並繳寄資格審查資料，通過報名資格審查者，才可上網報名及繳交報名費，網路報名為4月25日上午10時至28日下午5時。

符合二技技優保送資格考生，可同時參加二技技優甄審，符合甄審資格者，可就採計獲獎的技藝技能競賽或技術士職種（類）各招生類別中，至多報名5個校系組、學程，但各校可限制考生僅能報名該校1個系組、學程。（編輯：李錫璋）1110414