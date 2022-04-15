更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

曾與確診者同場記者會 陳時中：快篩陰性可安心

2022/4/15 14:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北15日電）指揮中心指揮官陳時中昨天出席新北市記者會，現場有記者確診，陳時中快篩結果受關注。陳時中今天表示，疫情記者會前剛完成快篩，「只有一條線」是陰性，大家可安心。

新北市昨天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護計畫全面啟動記者會，有1名與會記者PCR採檢陽性確診，Ct值14。新北市衛生局指出，與會人員須自我健康監測。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥以及市長侯友宜昨天出席記者會，侯友宜昨天快篩呈陰性，陳時中快篩結果也備受矚目。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨天參加的新北市記者會現場有1名確診者，但因他和莊人祥與確診者距離遠，也有全程配戴口罩，因此他們皆採取自主健康監測。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳時中坦言，今天曾考慮到底要不要開記者會，畢竟也怕大家擔心，因此雖然決定親自召開記者會，但仍刻意將拉開與記者席的距離，記者會前也才剛做完快篩，「只有一條線」顯示為陰性，請大家放心，雖然快篩陰性不是100%安全，但他直到離開辦公室前1分鐘才完成檢驗，「應該還可信」。

另外，陳時中也強調，民眾快篩後務必用夾鏈袋把使用後的快篩試劑、棉棒、液體等都放進夾鏈袋，一旦呈現陽性務必帶到醫院或衛生單位安排進一步檢測，若呈現陰性則可作為一般廢棄物丟棄，但還是要包好，免得造成污染。（編輯：陳政偉）1110415

延伸閱讀
染疫居家照護可叫外送 身體不適有多元聯繫管道陳時中鼓吹安裝「社交距離」App 形成保護網新北檢疫關懷中心升級 沙盤推演確診居家照護
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載