曾與確診者同場記者會 陳時中：快篩陰性可安心

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北15日電）指揮中心指揮官陳時中昨天出席新北市記者會，現場有記者確診，陳時中快篩結果受關注。陳時中今天表示，疫情記者會前剛完成快篩，「只有一條線」是陰性，大家可安心。

新北市昨天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護計畫全面啟動記者會，有1名與會記者PCR採檢陽性確診，Ct值14。新北市衛生局指出，與會人員須自我健康監測。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥以及市長侯友宜昨天出席記者會，侯友宜昨天快篩呈陰性，陳時中快篩結果也備受矚目。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨天參加的新北市記者會現場有1名確診者，但因他和莊人祥與確診者距離遠，也有全程配戴口罩，因此他們皆採取自主健康監測。

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陳時中坦言，今天曾考慮到底要不要開記者會，畢竟也怕大家擔心，因此雖然決定親自召開記者會，但仍刻意將拉開與記者席的距離，記者會前也才剛做完快篩，「只有一條線」顯示為陰性，請大家放心，雖然快篩陰性不是100%安全，但他直到離開辦公室前1分鐘才完成檢驗，「應該還可信」。

另外，陳時中也強調，民眾快篩後務必用夾鏈袋把使用後的快篩試劑、棉棒、液體等都放進夾鏈袋，一旦呈現陽性務必帶到醫院或衛生單位安排進一步檢測，若呈現陰性則可作為一般廢棄物丟棄，但還是要包好，免得造成污染。（編輯：陳政偉）1110415