台南新增28例確診 黃偉哲：防疫條件下活動照辦

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市今天新增28例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，涵蓋6條舊傳播鏈、2條新傳播鏈共21例，另7例有待疫調。台南市長黃偉哲表示，在防疫條件下，台南活動照常舉辦。

黃偉哲下午出席防疫記者會指出，新增28例確診病例，舊傳播鏈有6條，分別是宜蘭進香團行程相關8例、台北張惠妹演唱會相關4例、安南區未滿5歲個案接觸者2例、學生教職員衍生個案2例、照顧美語補習班確診子女染疫1例、高雄雅閣會館相關1例。2條新傳播鏈，分別是北部旅遊史2例、新北市個案27350接觸者1例。

黃偉哲表示，防疫戰線已從確診清零移轉至重症清零，但大家還是要維持好的防疫習慣，在防疫條件下，台南活動照常舉辦。

台南市政府衛生局新聞稿指出，案32223、案32355、案32356、案32357、案32358、案32359、案32360、案32361是宜蘭進香團活動相關個案。其中，案32223、案32355、案32356、案32357、案32358、案32360、案32361等7人於4月6日至10日參加進香活動，分別於11日至15日出現症狀，採檢確診；案32359是案32223的親友，14日出現症狀，採檢確診。

案32738、案32740、案32741、案33060分別於4月8日至12日參加台北張惠妹演唱會，14、15日出現症狀，採檢確診。案33058、案33059是安南區未滿5歲個案32022接觸者，15日匡列居家隔離後採檢確診。

案32354、案33057是學校教職員衍生個案，分別於14、15日出現症狀，採檢確診。案32739是照顧美語補習班確診子女而染疫個案，9日被匡列居家隔離，14日出現症狀、15日採檢確診。案32353曾接觸新北市個案27350，14日出現症狀採檢、15日確診。

案32737是高雄雅閣會館相關個案26782的親友，9日因案26782確診而被匡列居家隔離，14日出現症狀，15日採檢確診。案32362、案2363於7日至9日曾在北部活動，分別於12日、14日出現症狀，15日採檢確診。

另有7名個案32321、案32351、案32352、案33053、案33055、案33056、案33379，分別因收到與確診者足跡重疊簡訊或出現症狀前往採檢而確診。（編輯：孫承武）1110416