議長：基隆確診率全國最高 進議會須3天內PCR陰

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市議會5月3日起開議，議長蔡旺璉今天指出，基隆的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診率是全國最高縣市，因應疫情，開議期間須持3天內核酸檢測（PCR）陰性證明才能入議會。

基隆市議會發布新聞稿指出，議會預定於5月3日至6月6日召開第19屆第7次定期會、第21次臨時會，今天由蔡旺璉主持預備會確認議程。蔡旺璉表示，近來每天新增確診人數屢創新高，若以人口比例計算，基隆市確診率是全國最高的縣市。

蔡旺璉說，身為民意代表應該為民表率落實各項防疫作為，除議會內部定時消毒外，此次會期所有進入議事大廳的人員，包括全體議員、議會工作人員、市府官員及媒體記者等，都須持有3天內PCR檢測陰性證明，議會工作人員則在每週一進行快篩。

蔡旺璉指出，外縣市已陸續傳出議員、記者確診，若在開議期間有1人確診，不只大會須休會，市政工作的推動可能都要停擺，茲事體大，開議後將會檢視疫情發展情況滾動式檢討調整相關作為，若開議期間疫情突然變化，必要時將休會因應。

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基隆市議員張顥瀚、韓世昱、莊敬聖等也都認為施政報告應以防疫為主，建議調整議程增加1天的討論時間，讓基隆市長林右昌好好就居家隔離、校園停課標準、篩檢、COVID-19疫苗施打等各項防疫作為，提出報告。

根據衛生福利部傳染病統計資料查詢系統顯示，截至今天下午3時許，基隆市已有840人確診；另依據基隆市政府民政處3月人口數表，基隆市人口數共36萬2239人，確診率約0.23%。（編輯：戴光育）1110418