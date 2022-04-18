全台首間嬰幼兒客家語言巢 內埔公托家園文化扎根

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屏東縣政府設立內埔鄉社區公共托育家園，也是全台首間創立嬰幼兒客家語言巢公托，讓幼兒從小在客語環境中成長，落實客家文化向下扎根願景。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月18日

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東縣政府打造友善托育環境，設立內埔鄉社區公共托育家園，也是全台首間創立嬰幼兒客家語言巢公托，讓幼兒從小在客語環境中成長，落實客家文化向下扎根願景。

縣府今天發布新聞稿表示，內埔鄉社區公共托育家園坐落於客家聚落內，為推動客家文化傳承，社會處與客家事務處合作辦理「111年屏東縣推動公共家園嬰幼兒客家語言巢計畫」，並獲客家委員會經費補助，成為全台首間創立嬰幼兒客家語言巢公共托育機構。

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縣長潘孟安表示，托育公共化的目的在於減輕年輕家庭負擔，使年輕家庭感受到社會支持，自民國108年至今已增設6家社區公共托育家園、3家托育資源中心，除布建公共托育資源外，也持續與私立托嬰中心、縣內居家托育人員簽訂準公共化服務契約，簽約率皆達到95%以上，托育人員亦倍增成長。

內埔鄉社區公共托育家園委由國立屏東科技大學經營管理，採公私協力合作模式，由4位專業人員照顧12名未滿2歲幼兒，每名幼童每月托育費用1萬2000元，還可申請4000元到10000元不等托育補助，目前已招生額滿，顯見社區公共家園深獲家長認同。（編輯：陳仁華）1110418