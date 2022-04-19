輕症滿10天免採撿解隔離上路 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）無症狀、輕症確診者解除隔離治療條件鬆綁，確診者發病日達10天，無須採檢就可解除隔離，新制自昨晚公布細則後上路，指揮中心指揮官陳時中下午2時疫情記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增1390例本土個案，連續4天新增病例破千例，今年輕症人數已累計破萬例；昨天新增1名中症患者，為60多歲男子，有慢性神經系統病史，已接種3劑疫苗。

國內近日出現首例未滿5歲幼童因COVID-19併發重症，陳時中強調，已請台大醫院會診，一定會盡最大力量救治。針對這名重症2歲幼童現況，以及居家照護相關就醫指引制訂方向備受矚目，將是今天下午記者會關注焦點之一。

衛福部食藥署近日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，後續實際接種模式及接種時程，由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）定案，包含輝瑞BNT兒童疫苗採購卡關等議題備受關注。

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中央流行疫情指揮中心統計，今年1月1日至4月17日本土病例共1萬155例，其中1萬108人為輕症或無症狀者、占比為99.54%，中症個案共44人，中症占比0.43%，年齡介於10多歲至90多歲；重症累計3例，其中2例死亡，年齡介於80多歲至90多歲，重症占比0.03%。

指揮中心表示，本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：張雅淨）1110419