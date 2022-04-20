更多編輯台推薦新聞：
鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟
運動

鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協
生活

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包3/99

特定職業打3劑免隔離、兒童接種疫苗 擬本週敲定

2022/4/20 16:03（4/20 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心20日宣布，新增2386例COVID-19本土病例，再創單日新高。台北車站疫苗接種站20日下午湧入大批民眾，在車站大廳排隊施打疫苗。中央社實習記者陳亮至攝 111年4月20日
中央流行疫情指揮中心20日宣布，新增2386例COVID-19本土病例，再創單日新高。台北車站疫苗接種站20日下午湧入大批民眾，在車站大廳排隊施打疫苗。中央社實習記者陳亮至攝 111年4月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北20日電）國內COVID-19確診人數不斷創新高，指揮中心指揮官陳時中今天表示，確保社會基本運作不受干擾，將擴大打3劑適用免隔離的特定職業，以維持社會運作，預計本週定案。

中央流行疫情指揮中心日前公布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫需有的醫護人力，目前已規定醫護人員接種3劑疫苗，即使曾與確診者接觸，被匡列需隔離，也能以密集快篩或核酸PCR檢測代替隔離。

目前連續第6天單日新增個案數都超過千例，今天更是首度突破2000例大關，陳時中在下午疫情記者會中表示，預計本週內將公布擴大適用職業，包括關鍵基礎設施、特殊公務單位等，確保社會正常運作。

另外，隨著兒童染疫人數增加，6至11歲兒童接種疫苗規劃受矚目，陳時中表示，兒童疫苗開打時程，需等下午衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論定案，以及家長意願調查完成後，才會正式接種，也一定會提供完整資料供家長判斷接種利弊。

5歲以下兒童至今尚無疫苗可接種，昨天出現一名2歲男童因染疫重症死亡，家長人心惶惶，陳時中呼籲，家長可透過不接觸不特定人士，出入各場所注意社交距離，盡可能保護幼童。

據指揮中心統計，4月19日COVID-19疫苗接種10萬8655人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.24%、第2劑79.49%、追加劑接種率55.99%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約79.72%。（編輯：陳清芳）1110420

延伸閱讀
專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協4/20本土2386例中重症增9人 7旬婦僅打1劑疫苗加護病房治療中居家照護、居家隔離遇緊急狀況可自行就醫 違反電子圍籬不罰北市即起不公布足跡、不發細胞簡訊 柯文哲：防疫量能有限
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀