全台22日起悶熱高溫達30度 中南部午後防較大雨勢

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氣象局表示，22日至24日水氣偏多，中南部午後易有局部較大雨勢，但氣溫也逐日回升，預估週末各地高溫可達30度。圖為民眾在台北市中正區戶外休憩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天表示，明天上半天中部以北仍有局部陣雨，午後轉乾；22日至24日水氣偏多，中南部午後易有局部較大雨勢，但氣溫也逐日回升，體感偏悶熱，預估週末各地高溫大多可達攝氏30度。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天清晨至上午微弱鋒面掠過，中部以北有局部陣雨，中午後明顯減緩、轉乾，東半部局部短暫雨、中南部山區午後短暫陣雨。

黃恩鴻指出，22至24日水氣偏多，溫度上升、比較悶熱；北部、東半部有局部短暫陣雨，以東半部較顯著；午後各山區有局部短暫雷陣雨，中南部易有局部較大雨勢。

黃恩鴻提到，25日起水氣明顯減少，各地大致多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨；午後在大台北地區、各地山區會有局部短暫陣雨；27日水氣又再增多，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大致多雲到晴、午後有短暫陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻說，明天起逐日回升，低溫也都可以在20度以上，明天北台灣、宜蘭、花蓮高溫約26、27度，中南部約28至30度；22日起幾乎全台都可達30度以上，預估到27日都是偏熱的氣溫。

黃恩鴻進一步說明，23、24日中南部是有機會看到陽光，北部雖然可能會有太陽露臉，但時間較短暫；25、26日西半部大致是多雲到晴。

黃恩鴻提醒，22至23日西半部、22至25日金門、馬祖地區全天易有霧或低雲，影響能見度。

黃恩鴻說，雖然各國模式模擬下週會有熱帶擾動發展的機會，但目前都還沒有實際雲簇生成，可能要等到26、27日才慢慢有發展，氣象局會持續觀察。（編輯：李亨山）1110420