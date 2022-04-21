學校午餐3章1Q補助5月起多4元 月吃水產至少1次

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）農委會今天公布，5月學校午餐補貼業者用3章1Q國產食材，每人每餐從新台幣6元調升至10元，偏鄉從10元變14元，並含老師，共183萬人受惠，每月水產至少吃1次，預算增幅75%。

行政院農業委員會召開「守護學童健康 加碼食材獎勵」記者會，由農委會主委陳吉仲宣布上述措施調整資訊，其中學生有174萬名、老師9萬名。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事游家慶說明，烹煮時不可能區分開來，過去老師所食餐點費用，由業者吸收。

3章1Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章、以及台灣農產品生產追溯QR Code。

陳吉仲說，未來每個月會在各地既有做法下，增加1次食用國產3章1Q水產，也會強化使用國產非基改黃豆製成豆漿給學生食用，還有用國產雜糧紅豆、地瓜、花生等烹煮甜湯。

農委會漁業署長張致盛說明，國產3章1Q水產年產量9萬8951公噸，若用每週吃1次計算，年約消費1萬2373公噸粗原料水產，對比現行是每月增加1次食用，讓所有學校至少一個月吃1次，供應量是足夠的。

陳吉仲樂觀評估，覆蓋率可望從現在9成3達到100%，年度預算將從目前的20億元，最多增加15億元，共計35億元。以此計算增幅最多75%。

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教育部次長蔡清華說，教育部一直在推動讓偏鄉蓋中央廚房、執行食材聯合採購，營養師全國未來含偏鄉將會達到800多名。

關於原擬設計公式，納入國產農產零售、交易均價等要件計算，藉此滾動式調整物價上漲、下跌時，對業者使用國產3章1Q食材補貼的作法，今天會中，陳吉仲沒有說要推出公式，而是呼籲地方政府在地方自治下，依據當地食材價格調動。（編輯：管中維）1110421