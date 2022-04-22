原民會釋591個暑期工讀機會 把握4月底前申請

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）原住民族委員會今天表示，為讓原住民族青年學習各項原住民族事務，提供591個暑期相關內容工讀機會，月薪達新台幣2萬5250元，期限為4月底前向地方政府原民局/處提出申請。

原民會今天發布新聞指出，為鼓勵原住民族青年善用暑假體驗原住民族公共行政、地方產業及文化學習，今年提供591個暑期工讀機會，免經驗即可進入職場學習，例如文化健康站工讀的職缺有230個，可協助部落執行照顧長者的照護工作，並學習族語、傳統文化。

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原民會說明，工讀期間自7月1日至8月31日止，月薪2萬5250元，2個月薪資達5萬元，呼籲原住民族高中（職）學生及大學（專）校院在學學生，即日起至4月30日止，把握期限向各直轄市、縣（市）政府的原民局/處等單位提出申請。

相關訊息可參閱原民會行政資訊網，若有疑問，可至全國各區原住民族就業服務辦公室詢問，免付費專線為0800-066-995，或洽各縣市承辦單位窗口，也可去電02-8995-3179，向原民會承辦人蔣先生洽詢。（編輯：陳政偉）1110422