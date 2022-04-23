95歲榮譽步道師謝見祥 用手堆砌石駁維護家園

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台灣千里步道協會「榮譽步道師」評選邁入第3屆，本屆共有3人獲選，頒獎典禮23日下午在台北舉行，來自新竹竹北、年逾9旬的謝見祥（左）親自出席受獎。中央社記者張皓安攝 111年4月23日

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）台灣職人用雙手及傳統技藝守護家園，95歲謝見祥從小習得砌石駁技術，整理社區建設仍退而不休，今天獲頒榮譽步道師。

台灣千里步道協會今天舉辦第三屆榮譽步道師頒獎典禮，頒獎給3名分別來自澎湖湖西鄉、屏東霧台鄉與新竹竹北的榮譽步道師，向他們的「職人魂」致敬。

來自新竹竹北、高齡95歲的謝見祥是今年的獲獎者之一，他從小見父親開田、做茶、砌石駁等技術樣樣精通，因此就跟隨在父親身邊學習，從事相關技藝已近90年。

在紀錄片中，謝見祥戴著麻布手套，搬起一顆顆的石頭，同時也教導其他人，哪裡該放土、何處該放小石子，還需要注意石頭的認向，不一會，石駁就已堆砌而成。

謝見祥接受中央社記者訪問時表示，自己從小開始堆砌石駁，最困難的是當颱風侵襲後，必須趁灌溉水流失前將遭受損害的石駁修復完成，有時甚至必須在颱風天下作業，他非常開心能獲得千里步道協會頒給他這個獎項。

謝見祥今天獲獎時也表示，所有知識都是文化的一部分，文化可以透過生活自然的傳給下一代，但如今許多的政策開發都可能讓這些傳統技藝消失，令他非常擔心。

謝見祥說，雖然已經95歲，但他仍會到社區家園走走繞繞，遇到有石駁需要維修、有人不清楚該怎麼做時便會協助幫忙，希望能將技藝傳承下去。

謝見祥用雙手一點一滴的整理家園，包含灌溉水圳、通往山區工作的道路，也都是過去由謝見祥親手以卵石疊砌鋪設而成，為人、土地、環境的和諧共處做出了最佳示範。

另一名得獎者則是78歲的許仁雄，他習得一手咾咕石疊砌技藝，也是首位離島榮譽步道師。

澎湖受先天環境限制，先民如果有菜園，都會利用在地盛產的咾咕石製作菜宅防風牆或步道，然而這項傳統的工法技藝，隨時代演變，已逐漸消失。

許仁雄從水公司服務退休之後，便在社區營造擔任咾咕石疊砌技藝技法老師，教導社區參與者體驗疊砌技法，期讓澎湖特有的咾咕石疊砌技藝以及其文化景觀，得以延續傳承。（編輯：吳協昌）1110423

第3屆榮譽步道師頒獎典禮23日下午在台北舉行，來自新竹竹北的謝見祥（左）獲獎，他表示，自己從小開始堆砌石駁，如今非常開心能獲得台灣千里步道協會頒給他的這個獎項。中央社記者張皓安攝 111年4月23日