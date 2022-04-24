劉勝全打滿3劑疫苗確診無症狀 桃園議員染疫首例

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市議員劉勝全在社群媒體發文表示，今天接獲通知確診COVID-19，他已打滿3劑COVID-19疫苗，染疫後身體沒有感到不適，他認為確診並沒那麼可怕，這也是桃園市議員染疫首例。

劉勝全下午在臉書（Facebook）發文指出，家人曾與確診者足跡重疊並出現呼吸道症狀，22日家人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，他則是陰性，家人隨後前往檢疫站採檢核酸檢測（PCR）後返家做預防性隔離，23日確診；他23日也收到衛生局通知前往採檢PCR，今天上午確診。

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劉勝全說，上午已完成疫調，並主動通知有接觸史的友人，他已打滿3劑疫苗，這幾天也都有遵守防疫規定，戴好口罩、勤洗手、同時噴酒精消毒，雖然Omicron病毒傳染力較強，但確診後大都為輕症或無症狀，目前家人只有些許上呼吸道不舒服的輕微症狀，他則是無症狀感染。

劉勝全表示，「確診並沒那麼可怕」，除了感謝第一線防疫與醫護人員，也分享他的狀況，截至目前並未感到身體有任何不適，他認為打滿疫苗後重症的機率相當低，相信台灣，相信桃園，只要能走過這波疫情，大家就能回復到正常生活，抗疫一定能成功。（編輯：戴光育）1110424