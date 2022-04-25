台鐵五一集體休假 疏運計畫修正27日公布

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（中央社記者余曉涵台北25日電）台鐵企業工會發起五一集體休假，表定當天所有列車都將停駛。交通部長王國材說，今天在5個車站疏運演練，也持續與司機員溝通，疏運計畫將就演練結果修正，預計27日中午公布。

不滿台鐵公司化草案未與工會充分溝通就送進立法院，台鐵企業工會決議5月1日集體休假，因應當天表定列車全部停駛，台鐵局今天進行實地演練。王國材視察時接受媒體聯訪表示，這幾天都已進行相關疏運演練，明天下午會開檢討會議，針對演練結果進行調整疏運計畫，預計27日中午公布所有應變計畫方案。

王國材表示，交通部負擔全國民眾公共運輸的需求，對於台鐵企業工會發起集體休假不加班活動，司機員不開車所造成的影響，今天在台北、台中、新左營、羅東及花蓮等車站同步進行疏運演練，新左營及花蓮的「類火車」也開始運行演練。

王國材也對5月1日當天堅守崗位的台鐵員工、協助疏運的國道客運、公路客運、市區公車及高鐵員工表達感謝，他表示，當天他會在台鐵沿線各個車站，陪所有台鐵員工共同度過五一勞動節。

王國材指出，過去交通運輸人員在假日輪班、擇日休息，這也是民眾在3大節日都能平安順利返家的原因，希望疏運計畫是備而不用，離5月1日還有一點時間，會持續與工會溝通，特別是火聯會部分，了解他們對公司化的疑慮，尤其現行行政院版本跟工會提出的版本差異不大，希望雙方可以針對有疑慮部分一一討論。

「（草案）再退回，公司化就遙遙無期。」王國材表示，希望雙方可以理性共同討論台鐵未來，只要是合理討論他都接受，且台鐵公司化是從組織改造落實安全管理與營運，希望民國113年台鐵能有嶄新的開始。

根據台鐵統計，目前訂票張數約剩8000多張，王國材表示，台鐵網頁已公告要退票，所有表定班次也全部停駛，會再討論能不能有臨時班次，這幾天持續跟司機員溝通，但最壞的狀況就是全部停駛。

王國材強調，這幾年台鐵有很多狀況，許多民眾不信任台鐵，員工也沒有光榮感，他認為要敞開心胸，這對員工、民眾都是好的方向，希望用理性討論而不是用抗爭來表達，「把公司化退回，遙遙無期不是社會期待。」（編輯：張雅淨）1110425