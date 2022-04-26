更多編輯台推薦新聞：
我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離26日起實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國駐烏克蘭大使2019年懸缺至今 拜登提名斯洛伐克大使出任
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/78

各地高溫悶熱 午後留意雷陣雨

2022/4/26 08:07（4/26 08:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局表示，26日各地大多仍為多雲到晴。圖為24日午後民眾攜家帶眷在八里老街踩四輪車度過假日。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，26日各地大多仍為多雲到晴。圖為24日午後民眾攜家帶眷在八里老街踩四輪車度過假日。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中央氣象局表示，今天各地大多仍為多雲到晴，僅東部、東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，清晨及夜晚各地低溫約攝氏23到25度，西半部高溫可達34度左右，東半部約30、31度，尤其中午前後南高屏近山區或河谷有局部36度高溫發生的機率，體感悶熱，紫外線強，戶外活動應多補充水分，並做好防曬措施。

此外，西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況及航班資訊。

根據保署空氣品質預報資訊：今天環境風場持續為東南風至南風，風速較強，全台各地擴散條件佳，空氣品質多為良好等級；氣象局提醒西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；高屏零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：張銘坤）1110426

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀