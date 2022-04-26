各地高溫悶熱 午後留意雷陣雨

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中央氣象局表示，26日各地大多仍為多雲到晴。圖為24日午後民眾攜家帶眷在八里老街踩四輪車度過假日。（中央社檔案照片）

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（中央社台北26日電）中央氣象局表示，今天各地大多仍為多雲到晴，僅東部、東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，清晨及夜晚各地低溫約攝氏23到25度，西半部高溫可達34度左右，東半部約30、31度，尤其中午前後南高屏近山區或河谷有局部36度高溫發生的機率，體感悶熱，紫外線強，戶外活動應多補充水分，並做好防曬措施。

此外，西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況及航班資訊。

根據保署空氣品質預報資訊：今天環境風場持續為東南風至南風，風速較強，全台各地擴散條件佳，空氣品質多為良好等級；氣象局提醒西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；高屏零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：張銘坤）1110426