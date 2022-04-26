北農確診者累計140人 市場處：不宜輕言休市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北農產運銷公司確診者今晚人數累計達140人，台北市市場處表示，第一果菜批發市場確診的北農員工有91人、佔38.88%，已要求北農訂定人力備援計畫，且不宜輕言休市。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，市場處批發市場科長張育瑋晚間告訴中央社記者，截至今晚6時30分最新統計，北農確診者共計有140人，分別為第一果菜批發市場134人，以及第二果菜批發市場有6人。

其中，第一果菜批發市場確診的北農員工有91人，佔第一果菜批發市場員工人數38.88%，對批發市場營運影響相當大。

市場處晚間也透過新聞稿指出，為避免染疫人數影響拍賣業務，已要求北農訂定持續營運及人力備援計畫。

相關作為包括「延長拍賣時間，以時間換取空間」；「擴大預約交易，降低市場工作量」；「調節第一果菜批發市場到貨量，分散至第二果菜批發市場或新北果菜批發市場」；「調度現有其他部門人員，支援拍賣作業」；「召回退休拍賣員，協助理貨、拍賣作業等因應作為」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市場處表示，考量果菜批發市場供應民生必需，且為產地供貨重要運銷通路，影響國內運銷秩序甚鉅，不宜輕言休市，因此在北農適當調配人力下，今天（週二）為休市後營業日，通常交易量較多。

市場處表示，今天北市批發市場蔬菜交易量為1713公噸、價格為新台幣27.3元/公斤，相較19日（上週二）的1735公噸、32.5元/公斤，交易量平穩，價格略微下跌，暫無明顯異常波動情形。（編輯：陳仁華）1110426