台中6579人解隔離 盧秀燕籲遵照規定快篩

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（中央社記者蘇木春台中27日電）中央近日宣布實施居家隔離「3+4」新制，台中市今天解隔離約有6579人，市長盧秀燕今天表示，希望解隔離者遵照規定快篩，避免前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，因應輕症或無症狀者，居家照護成為重要防疫模式，台中市政府啟動「居家安心照護關懷中心」，關心居家照護者。盧秀燕今天前往西屯區公所關懷中心視察，除為防疫人員打氣，並撥打電話關心居護民眾。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，中央近日宣布實施居家隔離3+4（3天居家隔離、4天自主防疫）新制，針對與確診者有接觸者，居家隔離期大幅縮短為3+4，台中市目前正在居家隔離者約有9000人左右，今天解隔離約有6579人。

盧秀燕也說，中央特別提到，目前全國確診數爆增，今天全國解隔離者將達6、7萬人以上，在此情況下，解隔離後的快篩工作，由民眾自己來做，希望大家愛護自己與別人的健康，確實遵守自主防疫期間的規範。

她指出，按照中央規定，解隔離不用通知書，時間一到即可解隔離，但未來的4天自主防疫，希望大家遵照規定，每天一定要自主進行快篩，陰性才可戴口罩出門，出門可去工作及採買生活必需品，但禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會，避免前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

有關快篩劑數量，盧秀燕說，根據中央規定，必須提供一定的快篩劑數量給居隔者，台中市這週數量勉強足夠，下週則沒有把握。另市面上因為中央徵用，目前一劑難求，有些市民不是居隔、居照、居檢者，但想要篩篩看，中央說5月開始比照之前口罩實名制方式供貨，讓市民按照一定規範採買，這方面由中央進一步宣布。（編輯：謝雅竹）1110427