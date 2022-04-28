攜手援助烏克蘭孩童 慈濟與聯合國兒童基金會簽MOU

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）為受到俄烏戰事影響的孩童及其家庭提供急需的保護和服務，慈濟基金會與聯合國兒童基金會日前透過視訊簽署合作備忘錄，盼為戰火下的家庭提供急需的人道關懷。

佛教慈濟基金會今天發布訊息表示，根據聯合國難民署4月26日數據，俄烏戰事後超過531萬烏克蘭人跨越邊境逃到其他國家，聯合國兒童基金會統計有超過200萬名兒童，其中有許多與家人分離或獨自前往，這些兒童也面臨更高的人口販運和剝削的風險。

慈濟基金會支援聯合國兒童基金會為這些孩童及其家庭提供急需的安全保護，包含識別無人陪伴的兒童、心理支援及避免他們受到性剝削和虐待等傷害，預計執行此計畫將投入1000萬美元。

聯合國兒童基金會私營部門募款及公共夥伴關係司長卡拉．哈達德．馬爾迪尼（Carla Haddad Mardini）指出，「受到戰爭影響的孩童們急需安全穩定的環境，以及兒童保護、醫療及教育等服務。目前聯合國兒童基金會團隊日以繼夜地在烏克蘭及鄰近的國家，提供難民兒童所需的援助。正因為有慈濟基金會等組織援助，我們的工作將會繼續幫助到更多的兒童。」

聯合國兒童基金會美國辦事處執行長麥可．尼恩惠斯（Michael Nyenhuis）指出，500萬名孩童依然在烏克蘭，很多是被迫離開家園、學校，對於一個孩子來說，需要生活安穩和健康的環境，所以烏克蘭國內或境外的援助工作都相當重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

4月22日晚間8時由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文與麥可．尼恩惠斯透過視訊簽署合作備忘錄，麥可當場表示：「我們有相同的志向跟承諾，向最有困難的人伸出援手，尤其是孩童跟婦女，這是我們聯合國兒童基金會75年來的承諾，我們知道你們也有同樣堅定的承諾。」

顏博文表示，自俄烏戰事後，慈濟創辦人證嚴法師時刻關注，對烏克蘭及鄰近國家所面臨的人道危機深感憂慮，不分宗教、種族或文化精神，持續以行動關懷孩童及其家人的健康與福祉。（編輯：陳仁華）1110428