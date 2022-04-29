居隔考生前往統測隔離試場 騎公共自行車也行

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（中央社記者陳至中、張茗喧台北29日電）四技二專統一入學測驗30日登場，「居家隔離」考生不能搭乘大眾運輸工具，但開放同住親友接送、自行前往。指揮中心今天說，考生也可騎公共自行車、共享機車。

教育部今天稍早宣布，中央流行疫情指揮中心已專案同意統測居隔考生的交通方式，可比照「放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」中「非緊急就醫、採檢」的措施辦理。

按照規定，確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）者不能應試；被匡列居隔的考生須到「隔離試場」，不能搭乘大眾運輸工具，依照各縣市衛生單位規劃或指示，可由同住親友接送或自行前往。

指揮中心今天下午召開記者會，中央社記者問及，上述居隔考生「自行前往」的方式，是否包括騎乘公共自行車，或是租借共享機車，兩種都是高中職學生經常選用的交通方式。

指揮中心指揮官陳時中表示，內部有討論過，只要是自己的交通工具就可以，公共自行車如YouBike也開放。

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陳時中說，有人擔心YouBike共用的問題，但從防疫眼光來看，只要不是跟陌生人擠在一起的交通方式，指揮中心都贊成。畢竟這些人是「隔離者」而非「確診者」，如果擔心手上有病毒，可將把手噴一噴消毒，大家都能更安心。

教育部今天稍早指出，居隔考生如果是由同住親友接送，考量車廂是密閉空間，建議車上只能有一名非考生（也就是駕駛），且考生應坐在後座，保持安全距離，並避免飲食。（編輯：陳政偉）1110429