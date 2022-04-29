台鐵5/1停駛 統測573考生申請接駁

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（中央社記者陳至中台北29日電）台鐵5月1日列車停駛，適逢四技二專統一入學測驗（統測），教育部統計，目前有573名考生透過學校申請，將透過遊覽車、計程車等方式接送到考場。

台鐵企業工會發起五一勞動節集體休假不加班活動，表定所有列車都會停駛。教育部長潘文忠27日到立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪，強調會以最高規格協助考生。

潘文忠當時說，如果考生平時以火車為主要交通工具，沒有其他替代方案，也找不到家人接送，已請學校盡快掌握，可安排遊覽車、計程車等方式，及時將考生送達考場，所需費用教育部會全部協助。

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教育部今天下午以文字回應中央社指出，截至今天中午12時，共有573名考生申請接駁方案，經費約須新台幣33萬元。

技專校院入學測驗中心也於網站整理5月1日的交通訊息，包括交通部公路總局公布的臨時路線，以及台鐵官方網站建置的「五一勞動節應變計畫專區」接駁交通車等，提醒考生務必事先聯繫當地車站，審慎評估時程，考試當天盡量提早出門。（編輯：陳政偉）1110429