因應5/1台鐵停駛 高鐵啟動新竹及台南臨時接駁

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）台灣鐵路工會發起5月1日不加班，當天台鐵所有既定班表的列車全停駛。台灣高鐵考量旅客有搭台鐵轉高鐵需求，將在台鐵新竹六家支線及台南沙崙支線沿線各站，安排臨時接駁車。

台灣高鐵今天發布新聞稿，啟動5月1日台鐵支線「臨時接駁車」規劃。當天將於台鐵新竹的六家支線及台南的沙崙支線沿線各站，安排「臨時接駁車」，往返高鐵新竹站—台鐵新竹站及高鐵台南站—台鐵台南站，各臨時接駁處設置地點及時刻表，可在高鐵企業網站查詢，當天也安排高鐵人員於接駁車沿線各站協助引導。

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台灣高鐵表示，5月1日將持續關注旅客乘車需求及到站疏運情形，機動加開全車自由座（商務車廂除外）的高鐵列車。

台灣高鐵提醒，5月1日新竹及台南地區欲搭乘高鐵「臨時接駁車」的旅客，注意發車時間及班距，新竹地區最早發車時間，清晨6時自台鐵新竹站發車前往高鐵新竹站，每30分鐘一班，全天預計發車70班次；台南地區最早發車時間，是清晨5時30分自台鐵台南站發車至高鐵台南站，每20至30分鐘一班，全天預計發車94班次。（編輯：張芷瑄）1110429