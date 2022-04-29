5/1台鐵停駛 類火車12條路線提供716班次

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）台鐵5月1日既定班表的列車全部停駛，交通部公路總局規劃12條類火車路線，提供716班次，以台鐵區間票價收費。

公路總局今天發布新聞稿，因應台鐵5月1日列車停駛，與台鐵、各縣市政府盤點台鐵各區間的替代路線，對無公路、市區客運路線可替代，或既有公路、市區客運路線運能不足的區間，開行12條類火車臨時路線，沿途停靠台鐵火車站。

公路總局說乘客上車前及下車後需至台鐵車站內購票或持電子票證刷卡，以台鐵區間車票價收費，電子票證還可打9折。

公路總局說，類火車客運路線共12條，包括西部地區6條、東部地區3條、南迴線3條，共停靠36站，開行716班次，可提供2萬8640個座位，詳細路線、班距及停靠站，可在台鐵網站「五一勞動節應變專區」查詢，或經由公路總局及各區監理所網站連結。

公路總局以東部地區規劃的3條類火車客運路線為例，台北往返花東地區的旅客，可由南港或板橋搭乘北花線國道客運至花蓮轉乘類火車。

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另為因應花蓮至台東區間的旅客需求，除規劃「0951」直達車路線外，也規劃了「0952」花蓮往返玉里及「0953」台東往返玉里的區間車路線。

公路總局表示，公路總局各區監理所將在5月1日派人員進駐類火車沿線停靠的36站，提供旅客諮詢服務並協助搭乘，民眾也可利用既有公路客運或市區公車路線作為替代運具，公路總局已要求客運業者增班，並視旅客情形機動加開班次。（編輯：吳協昌）1110429