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台鐵五一集體休假 觀光列車退費不收手續費

2022/4/24 09:31
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（中央社記者余曉涵台北24日電）台鐵企業工會發起五一不加班，也導致觀光列車停駛，旅遊業者說，將協助旅客延期或退費，並不另外收取手續費。

台灣鐵路工會不滿交通部處理台鐵公司化過程，發起5月1日以不加班方式集體休假，台鐵約1萬6000名員工，上週有1萬2000人簽署5月1日不加班聲明，台鐵工會統計，到昨天簽署人數近1萬3000人。

台鐵五一不加班，也導致觀光列車必須停駛，除了原本就沒有班次的鳴日號不受影響外，藍皮解憂號、環島之星也將停駛。

負責經營環島之星的易遊網說，因5月1日環島之星確認停駛一天，行程安排會改以其他交通替代或是安排改期，若客人有取消需求，已有實際成本產生，也會為客人爭取免費取消為原則。

負責經營藍皮解憂號的雄獅旅遊指出，為確保消費者權益，針對已購買5月1日藍皮解憂號觀光列車套票的旅客，即日起接受辦理延期或是退費，皆不另收取手續費。

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另外，台鐵局今天也發出新聞稿呼籲民眾取消或更改行程，台鐵局表示，因應工會發起5月1日勞動節不加班，致當天列車全部停駛，台鐵局也擬定應變計畫，籲請民眾取消行程，或改搭其他交通工具。

台鐵局長杜微說，建議民眾取消行程，或直接前往替代運具發車地點搭乘（不一定要到火車站）以節省時間，相關訊息台鐵會在4月27日在官網APP設立專區提供查詢，民眾也可以撥打台鐵客服電話詢問。（編輯：張銘坤）1110424

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