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台鐵公司化
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台鐵公司化1/46

因應5/1台鐵疏運 10條類火車客運路線開出594班次

2022/4/22 12:25（4/22 12:52 更新）
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台鐵5月1日列車可能全面停駛，交通部今天舉行應變計畫記者會，首次推出「類火車」，於5月1日全台開出10條客運路線、共594班次。圖為民眾戴口罩搭乘台鐵區間車。（中央社檔案照片）
台鐵5月1日列車可能全面停駛，交通部今天舉行應變計畫記者會，首次推出「類火車」，於5月1日全台開出10條客運路線、共594班次。圖為民眾戴口罩搭乘台鐵區間車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台鐵5月1日列車可能全面停駛，交通部今天舉行應變計畫記者會，首次推出「類火車」，於5月1日全台開出10條客運路線、共594班次，無人搭仍會依班表運行，但行駛時間會比台鐵列車久。

交通部公路總局局長陳文瑞說，類火車是針對高鐵、捷運、公路客運及市區客運無法滿足的地方，由遊覽車提供的服務，5月1日共有10條路線，包括花蓮到台東3條、高雄到台東3條、西部較偏遠地區4條，共將開出594班次，可提供2萬3760個座位。

陳文瑞說，已協調有需求地區的遊覽車公會徵調遊覽車配合投入疏運，類火車從早到晚都會發車，類火車也有班號，所有類火車都停靠台鐵火車站旁，即使沒有人搭，也會依班表運行，有些地方10分鐘就有一班。

台鐵局局長杜微說，類火車票價是依照區間車計價，鼓勵旅客使用電子票證在台鐵車站刷卡搭乘。

目前，民眾使用電子票證刷卡搭台鐵區間車，可享票價9折優惠，類火車也比照理。

但遊覽車與與火車是不同的運具，估計類火車行駛時間也原先的台鐵列車要長。根據公路總局提供的班表，以花東線「0951」班次為例，是花蓮到台東的直達車，只中停玉里站，花蓮端首班車上午6時30分發車，台東端上午8時發車，兩端的末班車都是晚間8時，單程行駛時間4小時。

而台鐵目前花蓮到台東的的自強號行駛時間，依停靠站數不同而異，最短是1小時33分鐘，最長是2小時47分鐘，都比類火車快。

花蓮線的類火車還有「0952」花蓮到玉里的區間車，中間停靠5站，行駛時間2小時30分鐘；「0953」台東到玉里的區間車，中間停靠4站，行駛時間1小時30分鐘。

南迴線的類火車也有3條路線，包括「0961」高雄到台東、「0962」新左營到台東、「0963」新左營經潮州到台東。

西部的類火車有4條路線，包括「0971」苗栗三義經台中后里到豐原、「0972」台中新烏日經成功到彰化、「0975」台南後壁到善化及「0976」善化到台南。

交通部上午也宣布，台鐵正建置「五一勞動節應變計畫資訊專區」，官網預計4月27日中午12時上線，交通部及公路總局各監理所站官網也將連結專區，屆時有相關查詢資訊需求民眾，都可直接上網查閱。（編輯：陳政偉）1110422

（交通部提供）
（交通部提供）
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