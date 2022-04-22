台鐵5/1旅運缺口35.8萬人次 10條臨時客運路線與高鐵疏運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵工會發起5月1日以不加班方式集體合法休假，目前確定當天列車全停駛。交通部估計當天旅運缺口35.8萬人次，將由高鐵及客運補足。圖為台鐵台北車站站務人員21日在月台執勤。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣鐵路工會發起5月1日以不加班方式集體合法休假，目前確定當天列車全停駛。交通部今天舉行應變計畫說明記者會，估計當天旅運缺口35.8萬人次，將由高鐵及客運補足。

交通部表示，針對5月1日因應疏運計畫資訊，台鐵正建置「五一勞動節應變計畫資訊專區」，官網預計4月27日中午12時上線，交通部及公路總局各監理所站官網也將連結專區，屆時有相關查詢資訊需求民眾，都可直接上網查閱。

交通部說明，整體應變策略的重點，在城際運輸需求部分，西部幹線規劃由高鐵及國道客運替代疏運，高鐵預計提供25萬人次運能，除負擔原高鐵旅運16萬人次外，可分擔台鐵9萬人次；國道客運籌備提供23.1萬座位，除原國道客運9.5萬人次需求，可再分擔台鐵13.6萬人次；在東部幹線部分，由公路及國道客運籌備8.2萬座位，疏運原有的公路客運旅客及台鐵旅客的需求。

另外，原高鐵台南站及新竹站聯外的台鐵沙崙與六家支線部分，規劃由高鐵公司籌備開行遊覽車接駁服務，其餘集集、內灣、平溪支線部分，則由市區汽車客運及公路客運路線增開班次提供服務。

交通部也逐一盤點部分公路運輸未及服務的斷鏈區間，如花蓮-台東、高雄-台東、部分西部地區，已由公路總局租用遊覽車闢駛10條「類火車」臨時客運路線，還有崎頂-竹南等7處相鄰車站有斷鏈情形，則由台鐵局於車站提供9人座車輛或計程車，將到站旅客接送至相鄰有公路客運服務之車站轉乘。

交通部及台鐵提醒，凡持有台鐵車票乘車日期於4月30日至5月2日，即日起1年內退票免收手續費。（編輯：唐聲揚）1110422