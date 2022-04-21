台鐵公司化條例草案初審通過 關鍵條文送協商

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（中央社記者王承中台北21日電）立法院交通委員會今天經表決，初審通過台鐵公司化條例草案，但包含設立清償短期債務基金、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發及職工福利等關鍵條文皆未達成共識，將保留送黨團協商。

立法院交通委員會今天審查攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」案，但包含台鐵工會在意的短期債務清償、台鐵公司化後的資產取得方式、資產開發以及職工福利金等關鍵條文，均未獲得共識。

包含國民黨立委洪孟楷、傅崐萁、陳雪生，以及時代力量立委陳椒華都認為，未達成共識的條文應請交通部回去研議溝通後擇期再審，但最後經表決，民進黨立委以人數優勢，將台鐵公司化草案送出委員會，但須交由黨團協商。

初審條文明定，未來台鐵公司業務範圍為經營鐵路客貨運輸，鐵路法規定的相關附屬事業，投資、轉投資或經營鐵路相關的業務，以及其他經交通部核准或委託的業務。而台鐵公司得視業務需要在國內、外設分公司或其他分支機構。

初審也規定，未來台鐵公司應設董事會，置15至19人名董事，另置監察人3到5人。董事中應有1/3是鐵道、運輸、產業管理、法律或財經等專家學者；另外，董事至少應有1/5席次由台鐵工會推派的代表擔任，並置總經理1人，需具有交通運輸或經營管理實務經驗的專業背景。

針對現職台鐵員工轉調台鐵公司，在野黨立委認為，應在條例中明文規定，未來台鐵公司在遇到行政院進行年度軍公教待遇調整時，必須比照調整幅度進行勞資協商。

但交通部及人事行政總處都認為，明文規定反造成未來台鐵公司加薪須與行政院連動，而沒有自主加薪的彈性，且過去也未發生軍公教調薪而國營事業未調整的狀況。在經過討論後，決議維持行政院版條文。（編輯：蘇志宗）1110421