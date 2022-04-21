台鐵公司化議題 政院：應可圓滿解決

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（中央社記者賴于榛台北21日電）交通部持續與台鐵工會溝通台鐵公司化議題。行政院今天重申，推動台鐵公司化的態度堅定、節奏堅決，改革不會回頭，也不會撤回公司化草案，但雙方的溝通應該可以朝向圓滿方向解決。

立法院交通委員會今天排審攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」。交通部日前拒絕台鐵工會要求撤回草案，充分溝通協商後再送審，的要求，但持續溝通喊話；台鐵工會則擬發動5月1日以不加班式集體休假，目前獲1萬2000名會員響應，並預告端午節、中秋節及國慶日也將合法休假。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時重申，行政院對台鐵公司化條例的推動態度堅定、節奏堅決，改革不會回頭，也不會撤回草案。

他說，現在台鐵工會與部分員工還有相關意見，可以持續溝通討論，但相信在民眾期待底下，應該可以圓滿解決。

羅秉成說，大家對改革總會有不同意見，但組織如果相對僵化，改革就是必要，有時候不痛不成改革，成本、代價也存在，重點是要衡量能讓民眾搭乘台鐵有安全回家的路，應是大家共同目標。

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羅秉成表示，不是台鐵公司化之後，突然台鐵安全改革就達成了，組織改造是要達到安全目標的必要方法之一，應該要把握改革契機，大家一起同心努力才有可能成功。

若5月1日不加班成真，台鐵內部日前預測，當天東部幹線恐將停擺，西部幹線也只有少量區間車可開出。羅秉成再次表示，交通部會盡最大努力溝通協調，若台鐵不加班影響疏運，政府將有應變措施，而因台鐵改革造成民眾交通不便，政院表示歉意。（編輯：蘇志宗）1110421