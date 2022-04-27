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台鐵公司化1/57

台鐵五一將有臨時班表 王國材：4/30中午前公布

2022/4/27 10:49（4/27 11:19 更新）
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台鐵工會發起五一勞動節集體休假不加班，交通部長王國材4月27日說，目前確定5月1日會有臨時班表，最晚4月30日中午前會公布。圖為民眾戴口罩搭乘台鐵列車。（中央社檔案照片）
台鐵工會發起五一勞動節集體休假不加班，交通部長王國材4月27日說，目前確定5月1日會有臨時班表，最晚4月30日中午前會公布。圖為民眾戴口罩搭乘台鐵列車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）台鐵企業工會發起五一勞動節集體休假不加班，交通部長王國材今天說，目前確定5月1日當天會有臨時班表，最晚4月30日中午以前會對外公布。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長王國材就「台鐵發起五一不加班運動，造成衝擊及應變方案」以及「三劑禁令對觀光業損失統計與退費方案、後續新防疫模式下觀光產業規劃及準備措施」進行專題報告，並備質詢。

時代力量立委陳椒華質詢目前5月1日當天是否會有臨時班表？王國材回應，目前確定會有臨時班表，當天也不只1名司機員會上班，但司機員是動態的，原則上是呼籲民眾當天不要搭火車。

王國材說，臨時班表最晚4月30日中午以前會公布臨時班表，讓司機員自由選擇是否願意出面開車。（編輯：陳政偉）1110427

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