交通部：5/1朝有火車開進行 類火車增高屏2路線

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針對台鐵工會發起5月1日不加班，交通部長王國材27日說，目前朝有火車開的方向進行，且類火車疏運將增加高雄到屏東等2條路線。圖為25日台北車站台鐵月台站務員工作情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北27日電）針對台鐵工會發起5月1日不加班，交通部長王國材今天說，司機員是動態的，目前會朝那天有火車開的方向進行，且類火車疏運將增加高雄到屏東等2條路線，總計將有12條路線。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長王國材就「台鐵發起五一不加班運動，造成衝擊及應變方案」以及「三劑禁令對觀光業損失統計與退費方案、後續新防疫模式下觀光產業規劃及準備措施」進行專題報告，並備質詢。

交通部長王國材會前接受媒體聯訪時表示，實地演練之後，將規劃增加高雄到屏東及新左營到屏東的類火車路線，讓類火車路線將從10條改為12條，除此之外也會按照每站的性質調整，像是刷卡位置較遠，就會移動位置，讓刷卡可以離登車位置較靠近。

針對「5月1日沒有挽回餘地」，王國材說，目前雖然表定所有班次取消，但因為司機員是動態的，工會希望不要執勤加班，但台鐵局也有拜託司機員加班，因此朝那天還是會有火車開的方式進行。

對於與工會溝通和平破裂，王國材說，基本上有點遺憾，但表達尊重，這幾天會持續溝通，現在最重要的是疏運計畫，會全力以赴。

另外，王國材也表示，高鐵、國道、公路總局還有各火車站內的應變都有細節檢討，他5月1日當天也會從台東出發往北，會在前線陪同執勤的台鐵員工，西部路線則交由3名次長分工，希望可以每個站都跑到來跟員工說謝謝，也要看旅客疏運狀況。

根據交通部統計，截至26日止，台鐵全線對號列車訂票張數剩下7672張，其中東部幹線及南迴線3628張，推出5月1日當天運量需求不超過35.8萬人，包含西部城際運輸21.1萬人，東部4.1萬人及地區支線運輸10.6萬人，將協調高鐵、國道客運、捷運、市區公車、公路客運及開行「類火車」客運協助疏運，估計替代運能40.5萬人。

公路總局補充，類火車新增0964高雄到屏東及0965新左營到屏東路線，其中高雄到屏東規劃88班次，新左營到屏東102班次。（編輯：李錫璋）1110427