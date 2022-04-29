台中市府又有一級主管確診 教育局長楊振昇染疫

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）繼台中市文化局長陳佳君確診後，台中市政府又有一級主管確診，台中市府今天表示，教育局長楊振昇在快篩陽性後，到醫院進行核酸檢測（PCR）確診，目前待在家中等候通知。

台中市長盧秀燕下午在中市府疫情指揮中心記者會中證實陳佳君確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），盧秀燕說，陳佳君28日因喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，當天晚上使用家用快篩，結果為陽性，隨即由同住家人載至醫院進行PCR採檢，結果為陽性。

由於陳佳君曾於26日曾出席台中市議會教育文化委員會的一場餐會，當天出席者除包括楊振昇等市府一級主管，還有台中市議長張清照、副議長顏莉敏及多名台中市議員。

台中市衛生局長曾梓展指出，據了解當天約有20多人出席餐會，均進行快篩，一旦陽性，則安排到醫院PCR採檢，除陳佳君確診外，楊振昇及1名市議會專委在快篩陽性後，隨即安排到醫院PCR採檢。

楊振昇及市議會專委等2人PCR採檢結果都陽性，台中市議會下午展開全面清消，台中市府也先請周遭曾與楊振昇密切接觸者進行快篩。

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台中市府指出，包含司機、候用校長、專委、科長等5名教育局人員，快篩結果均為陰性。目前楊振昇先依照確診者的標準作業流程，待在家中，等候衛生局通知；教育局內部仍由2名副局長掌握中，不會影響既定公務。

市府表示，近期以來，楊振昇沒有進入校園，以市府為主要的辦公地點，較常接觸的就是上述5名同仁，因此教育局內部同仁較無染疫疑慮。（編輯：戴光育）1110429