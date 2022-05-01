北涼南暖溫差大 水氣增沿海風強浪大

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（中央社台北1日電）中央氣象局今天指出，南方雲系逐漸北移加上東北季風增強，台灣附近水氣變多；北部及東北部天氣會比昨天更涼一些，氣溫呈現一路下滑趨勢。

氣象局說，白天高溫攝氏19到22度，晚上氣溫會降到17、18度，其他地方溫度也將下降，夜晚低溫約19到22度；白天中部高溫降幅較多，中部及花東高溫24到26度，南部則在28到31度。

氣象局指出，台灣附近水氣變多，除東半部持續有降雨外，北部地區出現短暫陣雨機率會明顯提高，中南部也將轉為有局部短暫陣雨天氣。

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氣象局觀測，東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪。

據環保署空氣品質預報資訊，受東北季風增強及南方雲系北移影響，全台降雨機率增加，受降雨洗除作用影響，空氣品質為普通至良好等級；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：方沛清）1110501