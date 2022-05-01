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圖輯》台鐵五一停駛旅客見證臨時列車 台東站連假空蕩只剩站長值班
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台鐵5/1停駛
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台鐵5/1停駛6/42

台鐵停駛客運加開班次 宜蘭往花蓮乘客不多

2022/5/1 12:20
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）台灣鐵路工會發起不加班活動，交通部公路總局台北區監理所宜蘭監理站今天針對宜蘭往花蓮的201路線，協調客運業從過去的往返共4班次，增至84班次，但上午乘客不多。

台鐵企業工會不滿公司化草案未經協商就送立法院，今天發起不加班活動，台鐵表定列車全部停駛。

宜蘭監理站站長張恣容告訴中央社記者，因應台灣鐵路工會發起不加班活動，民眾可於板橋客運轉運站搭乘首都客運1580路線、南港轉運站搭乘統聯客運1663路線及台北客運1071路線，前往花蓮，也可從宜蘭縣內的羅東轉運站搭乘201路線往返花蓮。

她說，今天已派監理站員工在宜蘭縣內主要車站與國道客運轉運站，告知乘客若要在宜蘭縣內移動，可搭乘紅2線公車；若要從宜蘭往花蓮可搭201路線。此外，為協助疏運，201路線從過去假日每天往返共4班次，增加到往返共84班次。

記者上午實際走訪羅東轉運站觀察發現，利用201路線的乘客不多。宜蘭監理站上午初步統計，201路線不管是從羅東到花蓮，還是花蓮到羅東，每班次載客人數約3人。（編輯：方沛清）1110501

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