端午3天連假車潮估以旅遊為主 國道採單一費率

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高公局預估，端午連假車潮以旅遊旅次為主，屆時國道將採單一費率，國道5號部分時段實施高乘載管制等措施。圖為4月清明連假最後一天，國5午後北上車流量明顯增多。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北3日電）距離端午連續假期1個月，高公局今天說，預估端午連假將以旅遊旅次為主，交通量為110到115百萬車公里，屆時國道將採單一費率，國5部分時段將實施高乘載管制等措施。

今年端午節連續假期在6月3日到6月5日，交通部高速公路局交通管理組科長蔡明哲在今天例行記者會中表示，預估端午節連假車潮以旅遊旅次為主，交通量預估為110到115百萬車公里，為平日的1.5倍到2倍。

蔡明哲說，假期第1天以旅遊車潮為主，第2天包含旅遊及收假車流，第3天則是以收假車潮為主。

相關疏運措施部分，蔡明哲指出，連假期間國道採單一費率；國3新竹系統到燕巢系統則採單一費率再8折收費；6月3日到6月5日每天凌晨0時到清晨5時暫停收費。

入口高乘載管制部分，蔡明哲說，6月4日到5日，每天下午2時到晚間9時實施國5蘇澳、羅東及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制；6月3日凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間將改為大客車專用入口。

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6月4日凌晨0時到中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；早上7時到隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。6月5日早上7時到晚間7時，封閉國1虎尾北向入口；早上7時到隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

除此之外，蔡明哲表示，連假期間每天也將增加開放路肩路段與時段提供小型車行駛，入口匝道儀控也將視國道交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制。（編輯：唐聲揚）1110503